5 признаков, помогающих узнать психопата при общении

Психопатия, делающая людей очень жестокими, может угадываться по некоторым признакам. Психопаты, по словам ученых, могут казаться очаровательными и романтичными.Ученые из Университета Британской Колумбии поделились в прессе рекомендациями о том, как можно выявить в общении с малознакомыми людьми психопатов. Психопатия – это синдром, который проявляется как следствие особенностей в физиологии мозга. Для психопатов характерны бессердечность, неспособность сопереживать и раскаиваться, они нередко совершают очень жестокие поступки.Многие думают, что психопаты – это редкость, но по статистике на каждые 100 человек приходится один с психопатологией. Психопаты бывают разных типов, но на первоначальной стадии все они способны хорошо адаптироваться к социальным условиям. Узнать их в такой момент бывает действительно тяжело. Какие же признаки их выдают?Стремление доминировать. В разговоре такие люди часто перебивают и до последнего доказывают свою правоту. В отношениях стремятся превосходить свою вторую половинку и мешать ее успехам, демотивируют, критически оценивая деятельность, и внушают комплексы высказываниями в адрес внешности.Абсолютно незаметны. Это вторая сторона медали. Психопаты способны так хорошо растворяться на фоне основной массы людей, что им бывает сложно дать конкретную характеристику.Льстивы. Психопаты могут льстить, даже заискивать – готовы использовать любые методы обольщения, чтобы понравиться. Красивые, возвышенные речи, трогающие за душу и внушающие доверие, - это их сильная сторона. Психопаты превосходно пускают пыль в глаза, могут делать это очень изощренно. Но вместе с тем они чрезмерно ревнивы, как в любви, так в дружбе и в делах.Патологически лживы. Люди с неуравновешенной психикой во многих случаях лгут постоянно – как ради собственной выгоды, так и без нее. Зачастую не осознают своего обмана. Благодаря этой своей черте могут быстрее других достичь поставленных целей.Не контролируют гнев. Психопатам тяжелее других контролировать свои эмоции, поэтому время от времени их гнев выходит из берегов, они кричат и оскорбляют окружающих. Многие психопаты чрезмерно эмоционально реагируют на отказ выполнить их просьбу.