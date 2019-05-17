Диетолог предупредила о возможной подагре и других болезнях из-за шашлыка

Слишком много съеденного шашлыка может привести к приступу подагры, причем даже у людей на первый взгляд здоровых. Диетологи предупреждают: нельзя есть много белка.О том, что во время майских праздников и пикников не нужно есть много шашлыка, сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По словам специалиста, регулярное употребление большого количества белка способно спровоцировать негативные изменения в организме.«Если в течение десяти дней есть много белка, то может произойти обострение хронических заболеваний. Также при этом возможно появление каких-то острых заболеваний», - предупредила диетолог.Стародубова отметила, что переедание шашлыком чревато развитием подагры. Люди могут не знать, что у них имеется подагра, но на фоне большого количества мясных блюд, в особенности в сочетании с красным вином приступ подагры способен разыграться впервые.Подагра представляет собой сложную форму артрита. Заболевание возникает, когда в суставах откладываются соли мочевой кислоты (ураты). При этом возникает сильная боль в суставах, которая может не утихать в течение нескольких часов. Постепенно суставы, пораженные подагрой, деформируются. Кроме того, от кристаллов мочевой кислоты часто страдают почки: нарушается их функция, а со временем может развиться почечная недостаточность. В 10–20% случаев подагра сочетается с мочекаменной болезнью.Распространение подагры связывается со значительным употреблением продуктов, богатых пуринами - веществами, преобразующимися в мочевую кислоту. К таким продуктам относятся мясо, рыба, субпродукты, копчености, алкогольные напитки (прежде всего, вино). Важнейшим компонентом терапии подагры является диета и употребление достаточного количества жидкости.