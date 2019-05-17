Любители диетической колы в итоге злоупотребляют калориями

Установлено: любители диетической колы употребляют больше калорий, чем те, кто пьет напитки с сахаром. У детей диетическая кола стимулирует рост аппетита.Исследование ученых из Университета Джорджа Вашингтона показало, что когда люди из желания сделать свое питание более здоровым переходят на диетическую колу, они в результате начинают употреблять другие вредные продукты и злоупотребляют калориями.Специалисты подсчитали, что в среднем в день любители диетической колы поглощают на 200 калорий больше по сравнению с людьми, которые пьют высококалорийные сладкие напитки.«Люди, которые пьют напитки без сахара, нередко впоследствии чувствуют себя более голодными, и это побуждает их употреблять больше пищи или калорийных напитков», - говорится в отчете исследователей.Тот же эффект наблюдается и среди детей. Ученые проанализировали данные о здоровье 7000 детей и убедились: дети, начинавшие употреблять диетическую колу, стремились «компенсировать» недостаток сахара и были в большей степени ориентированы на поиски пищи, содержащей сахар. При этом риск развития ожирения неизменно повышается, а такой риск в раннем возрасте тесно связан с будущим возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.«Все это ставит под сомнение полезность низкокалорийных подслащенных напитков, когда речь идет об уменьшении калорий и регулировании веса», - резюмировала ведущий специалист исследования доктор Эллисон Сильветски.Одновременно с этим ученые отметили, что любителям газированных напитков в целом свойственно нездоровое питание. Согласно их заключению, меньше всего калорий потребляют лишь те, кто пьет чистую воду.