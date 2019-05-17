Названы продукты, помогающие справиться с депрессией

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Ранней весной стоит регулярно употреблять горький шоколад, перетертые ягоды и молочные продукты.Всем известно, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня.«Ранней весной стоит уделить здоровью особое внимание, ведь организм ежедневно страдает от «незапланированных» низких температур. Сейчас лучшим завтраком являются нежирные каши – к примеру, гречка или овсянка, либо же мюсли или рис – вот самая здоровая пища в утреннее время, которая подпитает энергией и не даст замерзнуть на морозе. А каши на молоке улучшают пищеварение. Если вы предпочитаете что-то сладкое, то овсянку можно посыпать нарезанными фруктами или размороженными ягодами либо добавить в нее пару ложек меда или варенье из перетертых ягод», - советует врач.На полдник или второй завтрак отлично подойдут такие фрукты, как банан или хурма. В них уйма веществ, которые способствуют выработке гормона счастья, а еще это прекрасная витаминная подпитка и верный способ перебить чувство голода и не переесть за обедом либо ужином.«Обед должен быть горячим. Теплая трапеза способствует ускорению метаболизма и ускоряет циркуляцию крови.Ну а чтобы поднять себе настроение, обязательно ешьте периодически по пару кусочков черного шоколада- он менее калориен, чем белый или молочный, зато прекрасно воздействует на нервную систему» - советует эксперт.