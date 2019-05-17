Врачи дали рекомендации о том, как пережить магнитные бури

Магнитные бури являются довольно сложным явлением, связанным с определенными аномальными магнитными колебаниями. Повышенная солнечная активность проявляется после вспышек на Солнце, когда в космос попадают частицы плазмы, и, несмотря на то, что все это происходит в недосягаемой дальности от нас, многие люди жалуются на то, что чувствуют ухудшение здоровья, настроения или упадок сил в такие дни или периоды.По словам экспертов, официально метеозависимых людей всего-то около 10% от общего населения планеты, но на практике, их около половины. Потому что метеочувствительность проявляется не только головокружением, резким снижением иммунитета, скачками давления и прочими известными всеми симптомами, но и рядом признаков, которые многие воспринимают как бессонницу, апатию и усталость, либо же просто обострение хронической болезни.«Все симптомы метеозависимости и ухудшение здоровья в дни магнитных бурь связаны, в первую очередь, с функционированием нервной системы, ведь именно она наиболее восприимчива к таким факторам. Потому чтобы облегчить свое состояние в дни магнитных бурь, надо, в первую очередь, позаботиться о ее защите – свести насколько это возможно к минимуму стрессы, физические нагрузки, хорошо высыпаться и научиться расслабляться», - рассказала врач.Многие в дни магнитных бурь, даже не зная с чем это связано, чувствуют чрезмерную утомляемость и раздражительность. Потому походы в спортзал, любые силовые нагрузки, длительные поездки, важные деловые встречи лучше отложить на пару дней. Всю запланированную работу надо постараться по максимуму сделать заранее либо, если есть такая возможность, отложить хотя бы на сутки, чтобы в самый «сложный» день избежать чрезмерных нагрузок и стрессов.