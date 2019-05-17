Маленькие зрачки могут быть возможным симптомом рака легких

Ученые исследовали симптоматику, наблюдаемую при различных формах раковых заболеваний.Исследователи изучили симптоматику онкологических заболеваний. Оказалось, что некоторые симптомы могут быть совсем непохожими на классические признаки этого недуга.В ходе работы специалистам удалось установить, что некоторые из симптомов онкологии отличаются от известных ранее. Так, медики рекомендуют обращать особое внимание на глаза. Даже внешний их вид может дать много информации, вовремя предупредив об опасной угрозе. Ученые утверждают, что о надвигающейся опасности могут говорить уменьшение зрачков, опущение и слабый тонус век. Также о гипотетической онкологии можетсигнализировать боль в плечах и снижение уровня потоотделения в области лица.Выводы ученых очень полезны для практикующих медиков, поскольку диагностика рака легких является довольно сложной по сравнению с другими видами онкологии. Причиной тому является схожесть симптомов рака с обычными признаками простудных, а также иными легочными заболеваниями.Чаще всего, о наличии коварной болезни пациенты узнают на той стадии, когда лечение уже усложнено, а сама опухоль уже распространилась по всему организму. Из-за этого и лечение начинается часто слишком поздно, и приносит мало позитивных результатов.Как разъяснили ученые, через верхнюю часть легких проходит ряд нервов, при развитии онкологии именно они подвергаются влиянию опухолевых клеток. Вследствие такого процесса происходит уменьшение зрачков, снижение потливости лица, боли в области плечей. При этом может меняться размер как одного зрачка, так и обоих.