Разработан лазерный микроскоп, который диагностирует и лечит рак кожи

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Лазерный луч микроскопа обеспечивает сканирование кожи на глубину до одного миллиметра.Специализированный лазерный микроскоп, разработанный учеными из Канады, наделен свойством как диагностировать заболевание (например, рак кожи), так и лечить путем неинвазивных операций.Авторы разработки - исследователи из Университета Британской Колумбии. Ученые рассказали, что технология, задействованная в создании лазерного микроскопа, позволяет быстро сканировать ткани, а при обнаружении подозрительных клеточных структур - выполнять сверхточные операции без разрезания кожи.По словам исследователей, лазерный луч микроскопа обеспечивает сканирование кожи на глубину до одного миллиметра. При этом разработанный аппарат может воздействовать на нервные сплетения и кровеносные сосуды на коже, в глазах и мозге – причем исключительно точечно, не затрагивая ни один из здоровых участков по соседству.«Мы можем выборочно выполнять сверхточные операции -лечить пораженные или аномальные участки внутри ткани без рассечения кожи», - заявил один из авторов исследования Йемей Хуан.Он пояснил, что лечение кожных образований, включая рак, лазерный микроскоп осуществляет, усиливая тепловое воздействие на целевом участке.Ученые намерены разработать аналогичный микроскоп в миниатюре. Такой прибор, и диагностирующий, и удаляющий опухоли, мог бы использоваться в лечении пищеварительного тракта при эндоскопии.