Назван фактор, повышающий риск развития рака

В рамках исследования эксперты подтвердили взаимосвязь между генетической предрасположенностью к ожирению и развитием рака.Ученые Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера в Австралии доказали, что избыточный вес увеличивает риск развития рака.При этом специалисты признают, что на появление онкологических заболеваний могут влиять и другие факторы - например, пищевые привычки и уровень физической активности.Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов. В свою очередь, поддержание веса в пределах нормы ведет к снижению риска развития рака примерно на 30 процентов."Исследование подтверждает предположения, что лишний вес способствует развитию опухолевых заболеваний, и объясняет распространение случаев диагностированного рака возросшим количеством тучных людей в мире", - заявил онколог.Индекс массы тела - величина, помогающая оценить степень соответствия массы человека и его роста, а также понять, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Шкала включает семь позиций - от "выраженного дефицита массы тела" до "очень сильного ожирения".