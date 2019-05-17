Алкоголь может стать причиной смертельной болезни

Абсолютный риск заболевания раком, связанный с одной бутылкой вина в неделю.Предлагаем ознакомиться с выводами ученых Университетской больницы Саутгемптона, Бангорского университета и Саутгемптонского университета, которые оценили риск развития рака, связанного с употреблением умеренного количества алкоголя.Оценили и сравнили его с риском заболевания раком, связанным с курением. Рассказывает один из авторов исследования доктор Тереза Хайдс:Абсолютный риск заболевания раком, связанный с одной бутылкой вина в неделю, для некурящих мужчин составляет 1%, для женщин 1,4%- Наши результаты показывают, что "сигаретный эквивалент" бутылки вина - 5 сигарет для мужчин и 10 для женщин в неделю.По оценкам ученых, абсолютный риск заболевания раком в течение жизни, связанный с одной бутылкой вина в неделю, для некурящих мужчин составляет 1%, для женщин - 1,4%. У мужчин он, по-видимому, в первую очередь связан с раковыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. У женщин 55% случаев связано с раком молочной железы.Употребление трех бутылок вина в неделю (примерно полбутылки в день) увеличивает вероятность возникновения и развития различных проблем со здоровьем. Этот уровень потребления увеличивает абсолютный риск рака до 1,9% у мужчин и 3,6% у женщин. Он эквивалентен курению примерно 8 сигарет в неделю для мужчин и 23 - для женщин.Исследование не говорит о том, что употребление алкоголя в умеренных количествах равнозначно курению. Наши результаты связаны с пожизненным риском для населения. На индивидуальном уровне риск развития рака в виде употребления алкоголя или курения будет варьироваться, и для многих людей воздействие десяти единиц алкоголя (одна бутылка вина) или 5-10 сигарет может очень различаться.