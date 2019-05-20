Если ради похудения вы захотите сменить хлеб на хлебцы, внимательнее читайте этикетку. Калорий в хлебцах может оказаться больше.Производители хлебцев постарались, чтобы этот продукт ассоциировался с диетической едой. Но на самом деле хлебцы могут быть калорийнее хлеба. Мнение об этом было высказано директором НИИ хлебо­пекарной промышленности Мариной Костюченко. Изданию «Аргументы и Факты» Костюченко рассказала, что в реальности калорийность хлеба довольно невысокая: 200–250 ккал на 100 граммов. Что касается хлебцев, то они лишены влаги, что делает концентрацию сухих веществ продукта более плотной, а его калорийность – более высокой. В хлебцах содержится от 300 ккал до 500 ккал на 100 граммов.Кроме того, добавила эксперт, технология изготовления хлебцев позволяет добавлять в них различные ингредиенты. Таким образом изначальная калорийность хлебцев увеличивается на те дополнительные калории, которые несут в себе добавки. Марина Костюченко подчеркнула, что всегда «нужно внимательно читать этикетку, чтобы вместо диетического продукта не приобрести высококалорийные хлебные консервы».По словам эксперта, не стоит бояться употреблять хлеб. Более того, употреблять качественный хлеб необходимо. Костюченко заметила, что научные специалисты рекомендуют включать хлеб в рацион даже тем людям, которые придерживаются лечебного питания. По данным эксперта, за счет хлеба на 30% покрывается суточная потребность организма в белке, на 50% – в железе и на 50% – в пищевых волокнах, необходимых для нормальной работы кишечника. Кроме того, хлеб – это источник дефицитных витаминов группы В (В1, В6), РР, не считая важнейших минералов, кальция и фосфора. Суточная норма хлеба составляет 150-200 граммов.