Чем можно заменить сахар
Всем давно известно, что потребление сахара не только противопоказано при ряде заболеваний, но и способно провоцировать болезни у здоровых людей. Именно «белое лакомство» врачи называют причиной ожирения и расстройств метаболизма вроде диабета. Исключив сахар из рациона, можно не оставаться совсем уж без сладкого. Заменить сахар можно, например, продуктами из стевии. Также полезен и вкусен кленовый сироп, эти продукты можно добавлять в чай, десертные блюда. Приобрести стевию можно как в виде засушенных листьев, так и в форме порошков или пилюль. Сироп из кленового дерева часто встречается не только в магазинах диетического питания и эко-товаров, но и в обычных кулинарных отделах.
Не менее полезен и сироп из агавы. Также можно побаловать себя сладким, используя сироп топинамбура. Кому-то может показаться необычным их своеобразный вкус, однако именно его можно использовать, как изюминку для блюд, придав им неповторимый шарм.
Выбирая сахарозаменители, следует отдавать предпочтение тем, которые не вызовут аллергии.
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