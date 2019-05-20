Занятия спортом позволяют предотвратить рак кишечника и рак легких

За счет занятий спортом можно предотвратить развитие онкологии. Риск развития рака легких регулярный спорт снижает на 77% и риск рака кишечника - на 61%.Ученые из Университета Джона Хопкинса (США) опубликовали в научном журнале Cancer результаты своего исследования, которые свидетельствуют, что регулярные занятия спортом могут помочь предотвратить развитие некоторых онкологических заболеваний. В частности, колоректального рака, а также рака легких.Авторы исследования проанализировали данные о состоянии здоровья 49 000 человек возрастом от 40 до 70 лет – пациентов Больницы Генри Форда. Эти люди были участниками наблюдений в период с 1991 по 2009 годы и периодически проходили тестирование на уровень физической нагрузки.Ученых интересовала подверженность испытуемых развитию онкологических заболеваний. В результате они обнаружили, что люди с самым высоким уровнем физической подготовки были особенно хорошо защищены от двух типов рака – легких и кишечника.«Для тех, кто регулярно занимался спортом, риск развития рака легких был понижен на 77% и на 61% – риск развития колоректального рака. В свою очередь участники, которые при фитнес-тестировании показывали самые высокие результаты, на 44% реже умирали как от рака легких и на 89% реже от рака кишечника по сравнению с теми, кто показывал более низкий уровень физподготовки», - констатировали специалисты.