Чем кормить ребенка в период эпидемии гриппа и ОРВИ: советы врача

Родители должны постоянно контролировать дневной рацион ребенка.Уберечь ребенка от простудных и вирусных заболеваний поможет правильная гигиена и сбалансированное, богатое витаминами, питание.Гарантировано уберечь ребенка от вирусных недугов не под силу никому, но снизить риск проникновения бактерий в организм поможет правильное сбалансированное питание и укрепление иммунитета.«Правильное и сбалансированное питание в период эпидемий особенно важно, прежде всего, как известно, это витамин С. И вовсе не обязательно «пичкать» ребенка апельсинами, ведь этого витамина ничуть не меньше, к примеру, в кислой капусте или черной смороде. Также очень полезен шиповник и лимон, которые активно укрепляют иммунную систему и повышают сопротивляемость организма.Витамины группы В также не заменимы для укрепления иммунитета. Потому, стоит включать в рацион ребенка семечки, хлеб из муки грубого помола, орехи, гречку, бобовые и нежирные сыры.Витамин Е, который, как известно является отличным природным антиоксидантом, содержится в орехах, пророщенных злаках, нерафинированном растительном масле.Все красные и желтые овощи содержат бета-каротин, который преобразуется в витамин А: морковка, красный перец, помидор, тыква. Этот витамин отвечает за силу иммунной реакции», - говорит врач.Родители должны постоянно контролировать дневной рацион ребенка. На завтрак – обязательно пища, богатая белками и углеводами. Например, молочная каша, сырники, омлет с овощами и т.д. Вместо печенья, конфет и бутербродов, давайте школьнику с собой яблоки, крекеры или овсяное печенье, орехи, изюм. Необходимо исключить батончики, пирожные, конфеты, сладкую газировку, чипсы, гамбургеры и тому подобное. Конечно, ребенок будет этому противиться, но вы делаете это ради его же блага, говорит врач.Ужин тоже должен быть полноценным – с достаточным содержанием белка и углеводов, богатым витаминами и микроэлементами. И не забывайте о молочных продуктах, - они необходимы детскому организму для полноценного развития.