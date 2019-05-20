Почему рекомендуется утром есть овсянку

Вкусная, полезная, питательная и разнообразная — все это она, овсянка. Мы можем есть ее на завтрак вместе с апельсиновым соком, йогуртом, молоком — вариантов множество.Эксперты на страницах издания steptohealth.ru рассказали, почему рекомендуется ежедневно утром есть овсянку.Полезный завтрак с овсянкойЕсли вы станете есть овсянку на завтрак, ваш организм получит много витаминов. После этого вы почувствуете прилив энергии, которая поможет вам справиться со всеми трудностями наступившего дня. Также овсянка хорошо утоляет голод.Если все это не показалось вам достаточно убедительным, обратите внимание и на другие плюсы завтраков с овсянкой:1. Снижает уровень холестеринаУчитывая количество употребляемых нами ежедневно жиров вовсе не удивляет, почему сегодня у многих людей повышен уровень холестерина в крови.Многие из нас даже и не подозревают об этом, ведь повышение уровня холестерина не сопровождается никакими симптомами.Употребление овсянки позволяет снизить количество холестерина в крови. Этим свойством она обязана особой содержащейся в ней клетчатке — бета-глюкану.2. Заботится о здоровье сердцаРастворимая клетчатка, которая содержится в овсянке, снижает риск развития заболеваний сердца. Именно поэтому рекомендуется есть овсянку каждый день. Для того, чтобы заботиться о своём сердце, будет достаточно съедать всего 6-8 г. этого типа клетчатки.Половина стакана овсянки содержит 2 г. этого вещества. Таким образом, когда вы едите овсянку на завтрак, ваш организм уже с утра получает от четверти до трети необходимого сердцу объема клетчатки.3. Приносит ощущение сытостиИз-за чего появляются так хорошо знакомые нам полуденные перекусы? Если у вас задолго до обеда возникает чувство голода, это значит, что ваш завтрак не был полноценным.Это не означает, что утром нам нужно съедать большое количество пищи. Просто попробуйте разнообразить завтрак небольшим количеством овсянки.Эти вкусные злаки отлично утоляют голод и позволяют нам воздерживаться от перекусов между приёмами пищи.4. Содержит антиоксидантыНакапливающиеся в нашем организме свободные радикалы провоцируют развитие многих заболеваний, в том числе и раковых.Овсянка содержит компоненты, способные нейтрализовать свободные радикалы и уберечь наш организм от вреда, который они наносят.Антиоксиданты успокаивают воспалительные процессы, стимулируют выработку азотной кислоты и нормализуют размножение клеток (особенно это касается клеток толстого кишечника).5. Наполняет нас энергиейЕсли по утрам вы чувствуете слабость и вам не хватает энергии для того, чтобы бодро начать день, попробуйте есть овсянку на завтрак.Содержащиеся в ней простые углеводы превращаются в глюкозу, которая, в свою очередь, преобразуется в энергию. Именно поэтому рекомендуется есть овсянку по утрам.После этого вам станет легче сконцентрироваться. Вы вновь ощутите прилив сил, достаточных для того, чтобы провести день активно.6. Снижает артериальное давлениеОвсянка полезна не только для нашего сердца и крови, но и для наших артерий.Содержащаяся в овсянке так хорошо знакомая нам клетчатка отлично подходит тем из нас, кто страдает гипертонией. Для этого рекомендуется включить эти злаки в свой завтрак.7. Помогает при лечении диабетаОвсянка позволяет контролировать уровень сахара в крови, а также замедляет всасывание питательных веществ из остальной пищи.Поэтому овсянку рекомендуют диабетикам. Она помогает им бороться с инсулинорезистентностью.8. Укрепляет здоровье органов дыханияЭто отличный повод для того, чтобы почаще баловать себя овсянкой ранней всеной. Только представьте себе порцию горячей ароматной овсяной каши!Она помогает при лечении фарингита, бронхита, простуды и ларингита.Также овсянку рекомендуется есть курильщикам и тем, кто уже отказался от этой вредной привычки: эти злаки обладают способностью очищать наши лёгкие.9. Укрепляет иммунную системуКогда защитные силы нашего организма ослабевают, любые микроорганизмы, бактерии и вирусы могут легко попасть в наше тело и вызвать те или иные заболевания.Благодаря овсянке наш иммунитет укрепляется, в результате чего нашему организму становится легче противостоять инфекциям.Поэтому если вы чувствуете лёгкое недомогание, приготовьте себе порцию овсянки. Вот увидите, как быстро улучшится ваше самочувствие.10. Предохраняет нас от запоровБезусловно, богатая клетчаткой овсянка приносит большую пользу нашему кишечнику.Если вас беспокоят запоры, каждое утро нужно съедать по три столовых ложки овсянки с апельсиновым соком.В результате проблема решится очень быстро. Вас больше не будут беспокоить тяжесть, вздутие живота и другие неприятные симптомы.Овсянка очищает наш кишечник от всех накапливающихся в нем токсинов и шлаков.11. Защищает женщин от ракаС наступлением менопаузы здоровье женщины начинает подвергаться многим угрозам.Овсянка и другие цельнозерновые злаки помогают заботиться о своём здоровье женщинам, которые переживают этот трудный этап. Так, эти злаки способны предохранять наш организм от развития рака молочной железы.Помимо этого овсянка убережёт от появления лишнего веса и хронической усталости. Как известно, именно этими симптомами часто сопровождается менопауза.12. Является хорошим мочегоннымУпотребление овсянки стимулирует выведение излишков мочевой кислоты вместе с мочой.Это полезное свойство овсянки объясняется содержанием в этих злаках кремния. Наш организм нуждается в этом минерале.Поэтому рекомендуется есть овсянку людям, страдающим задержкой жидкости, отеками и ревматическими заболеваниями.13. Подходит людям, которые не переносят глютенРечь идёт о злаке, в котором практически отсутствует глютен. Поэтому овсянку могут есть и люди, страдающие непереносимостью этого вещества.В отличие от пшеницы, ячменя и ржи, эта злаковая культура безопасна для больных целиакией. Употребление овсянки не вызывает изменений в слизистой оболочке тонкого кишечника.