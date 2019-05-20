Медики дали советы, помогающие снизить аллергенность продуктов
О том, какие способы позволяют снизить аллергенность продуктов, медики говорили во время состоявшегося в Москве круглого стола на тему «Укрепление иммунитета и сезонное обострение аллергических реакций». Заведующая Центром аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Дарья Фомина отметила: аллергия стала настоящим бичом жителей мегаполисов. Именно они в наибольшей мере подвержены аллергии. По словам специалиста, горожанам необходимо культивировать «уважительное отношение к своему здоровью» и при первых симптомах обращаться за профессиональной медицинской помощью.
Другой участник круглого стола, заместитель главного внештатного диетолога Минздрава России, профессор Алла Погожева, сообщила, что одним из самых простых и безопасных способов, которые помогают снизить аллергенность продуктов, является варка.
«Мясо или рыбу рекомендуется варить три раза, сливая бульоны», – дала совет Алла Погожева.
Она добавила, что при таком процессе приготовления из продуктов уходят загрязнители, добавки и другие вредные вещества.
Также одним из самых простых методов снижения аллергенности является очищение от кожуры. Иногда аллергику достаточно очистить фрукт, чтобы съесть его, не опасаясь обострения. Кроме того, надо помнить, что у многих аллергиков на силу реакции могут влиять внешние факторы, в том числе физическая нагрузка, перегрев, вирусные инфекции, прием нестероидных противовоспалительных препаратов или алкоголь.
Еще один медик, доктор биологических наук Светлана Чубатова, высказала мнение о том, что нередко люди сами оказываются виноваты в обострении у них аллергия. Редкое проветривание и пренебрежение влажной уборкой в квартире повышают риски аллергических реакций .
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Добавил kolonka в категорию Инфекционные болезни
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