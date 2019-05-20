5 нутриентов, которых не хватает веганам

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Веганская диета считается одним из лучших инструментов для избавления от лишнего веса. Однако ее поклонники сталкиваются с дефицитом определённых нутриентов, необходимых для нашего здоровья.Витамин D. Это самый часто отсутствующий в рационе веганов питательный элемент, который абсолютно необходим для укрепления наших костей. Хотя большую часть этого витамина мы получаем за счёт контакта кожи с солнцем, в таких северных странах, как Россия, обогащенные продукты питания тоже имеют огромное значение. Увы, больше всего его в продуктах животного происхождения. Ну а если вы решили стать веганом твёрдо, стоит рассмотреть вариант приема пищевых добавок с витамином D.Жирные кислоты Омега-3. Теоретически можно получить достаточное количество этих компонентов от семечек и орехов, но существует три разновидности кислот Омега-3. Речь идёт о эйкозапентаеновой, докозагексаеновой и альфа-линоленовой кислотах. Увы, веганы получают только последнюю разновидность с помощью грецких орехов и семян.Кальций. Молоко считается наилучшим источником кальция. Однако веганская диета исключает использование молока и молочных продуктов, а поэтому потребуются альтернативные источники. Ими могут стать капуста кале и зелёный горошек.Железо. Дефицит железа может приводить к быстрой утомляемости, но в веганской диете этот нутриент присутствует слабо. Конечно, если вы не будете особенно часто употреблять такие продукты, как бобы, орехи, семечки и брокколи.Витамин B12. В веганской диете не хватает витамина, который отвечает за формирование красных кровяных клеток, проносящих кислород по телу. Это может приводить к мышечной слабости и язвочкам на губах. Сложно найти веганские продукты, содержащие этот витамин, поэтому придётся обратиться к помощи пищевых добавок.