Ожирение в пожилом возрасте укорачивает жизнь на 3,5 года

Новое исследование показало, что пожилые люди с ожирением становятся немощными раньше своих ровесников без лишнего веса, при этом их жизнь укорачивается на несколько лет.Исследование специалистов из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре показало: у пожилых людей с ожирением в возрасте 60 лет жизнь будет короче где-то на 3,5 года по сравнению с ровесниками, имеющими нормальный вес. Подобная закономерность, по словам ученых, верна также для людей возрастом 70 лет и 80 лет независимо от пола, этнической принадлежности или уровня образования.Учеными были проанализированы данные обследования 3 452 человек в возрасте 60 лет и старше, имевших различный вес – недостаточный либо нормальный или же избыточный вес, а также уже выраженное ожирение. Специалистов интересовало, как вес людей влияет на их способность осуществлять разные физические функции, позволяющие выполнять основные виды деятельности в самостоятельной жизни - купание, одевание, прием пищи, работа по дому, прием лекарств, поездки в общественном транспорте, и т.д.Пожилых людей тестировали на навыки ходьбы на 200-300 метров, подъема по лестнице на несколько шагов, поднятие рук. В результате учеными и был сделан вывод о том, что ожирение в пожилом возрасте негативно сказывается на умении людей осуществлять физические функции, необходимые для жизни хорошего качества. Собственно сама жизнь у тучных пожилых людей становится на несколько лет короче в сравнении с более стройными, удостоверились исследователи.«У людей с ожирением в возрасте 60, 70 и 80 лет по сравнению с их ровесниками с нормальным весом жизнь без ограничений будет короче примерно на 3,5 года», - констатировали авторы работы