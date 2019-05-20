10 необычных способов борьбы с лишним весом

Слышали ли вы о том, что для похудения иногда важно тщательно обнюхивать пищу? Об этих и других неожиданных способах рассказали эксперты из Германии.Запах пищи. Исследование показало, что когда люди длительное время вдыхают запах любимой пищи, то они частично насыщаются. И позднее употребляют меньшее количество тех или иных продуктов. Так что перед тем, как налегать на пончики, постарайтесь хорошенько ими надышаться.Синие тарелки. Синий цвет является одним из мощных средств подавления аппетита. Наблюдения показали, что из синих тарелок люди съедает на 33% меньше пищи.Отказ от газировки. Это не столь удивительный способ борьбы с лишним весом, как может показаться вначале. Но много людей не слышали о том, что из-за употребления газировки мы становимся более голодными. Пейте воду вместо газированных напитков.Небольшие тарелки. Из небольших по размеру тарелок люди употребляют меньшие порции пищи, что было неоднократно подтверждено научным путем.Зеркало перед обеденным столом. Вместо того чтобы во время приема пищи смотреть в газету или в телевизор, лучше смотреть на себя в зеркало. Ещё один научный эксперимент, проведенный в США, подтвердил, что таким образом люди употребляют меньше калорий и приучают себя к здоровому питанию.Специи. Дело в том, что острая пища помогает сжигать жир за счёт компонента из острого перца под названием капсаицин. Он повышает температуру тела и ускоряет метаболизм.Медленное пережевывание. Чем более медленно мы поглощаем пищу, тем меньше калорий получаем в целом. У мозга хватает времени услышать сигналы о насыщении из желудка.Яйца на завтрак. Американское исследование показало, что отказ от злаковых завтраков в пользу яиц, как источника высококачественного белка, позволяет уменьшить общую калорийность в следующие 36 часов.Ароматические свечи с ванилью. Свечи с запахом ванили подавляют аппетит. Особенно это касается людей, имеющих слабость перед разного рода десертами.Яркий свет. Рестораны предпочитают приглушенный свет, поскольку в полумраке люди более активно налегают на пищу. Точно также действует и обратный эффект, когда при ярком освещении общий объем съеденного снижается.