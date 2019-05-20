Смерть близкого друга негативно влияет на здоровье 4 года

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Психологическая травма, вызванная уходом из жизни близкого друга, длится в 4 раза дольше, чем раньше предполагалось. К такому выводу пришли учёные из Австралии.Австралийские исследователи установили, что смерть близкого друга существенно влияет на физическое, психологическое и социальное самочувствие человека в течение не менее 4 лет. Результаты исследования показали, что уход из жизни близкого друга наносит психологическую травму, последствия которой длятся в 4 раза дольше, чем это предполагалось в ходе предыдущих исследований. Раньше было принято считать, что с негативными последствиями для психики после смерти близкого друга человек сталкивается в течение года.Неправильная оценка продолжительности воздействия этой травмы приводит к неадекватной поддержке, которую получает человек, лишившийся одного близкого друга. Наблюдения показали, что такие люди сталкиваются с существенным спадом физического, психического и эмоционального здоровья, а также социальной жизни. Последнее означает, что люди сокращают круг общения, реже выходят на встречи с друзьями и стремятся больше времени проводить в одиночестве за грустными мыслями.Данное исследование было сосредоточено на эмоциональных и физиологических последствиях после ухода из жизни близкого друга. Однако долгий период скорби отмечается и в других случаях. К примеру, когда из жизни уходят близкие родственники, супруги и даже домашние животные. В большинстве случаев потерявшие их люди нуждаются в продолжительной и систематической психологической поддержке.