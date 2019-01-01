Что можно и чего нельзя есть при цистите

Диета имеет огромное значение при лечении цистита - распространенного в разных странах заболевания. Эксперты из Италии рассказали о том, что нужно обязательно включить в диету, и чего следует избегать.Обязательно и как можно больше употребляйте воду, если вы столкнулись с циститом. Вода растворяет мочу, делая ее менее кислотной и концентрированной. А значит, она реже раздражает мочевой пузырь. Сделайте выбор в пользу сложных углеводов, включая коричневый хлеб и рис, киноа, бобы и разного рода крахмалосодержащие овощей корнеплодов вроде картофеля, батата и репы. Это позволяет предотвращать запоры и бороться с их проявлениями. Сложные углеводы богаты клетчаткой, которая также помогает при цистите.Употребляйте клюквенный сок, поскольку он слабо кислотен и не даёт бактериям присоединяться к стенкам мочевого пузыря, что затрудняет распространение инфекции. Налегайте на свежие фрукты и зеленые листовые овощи, которые укрепляют иммунную систему. В вашем рационе должен присутствовать натуральный йогурт, обеспечивающий организм пробиотиками и ценными бактериями. Не забывайте и про пребиотики, создающие необходимую окружающую среду для бактерий.А вот продукты питания, обладающие высокой кислотностью и приводящие к воспалениям, нужно исключить из рациона. К ним относятся чай, кофе и другие напитки с кофеином, алкоголь, переработанное мясо и специи. Откажитесь от простых углеводов вроде белого хлеба и риса. Перестаньте кормить те противные бактерии, которые и приводят к обострению цистита.