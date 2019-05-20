Фрукты и овощи вместо жиров защищают от смерти из-за рака груди

Правда, для достижения этого защитного эффекта должны пройти годы. К такому выводу пришли учёные в ходе крупномасштабного исследования.Впервые в истории науки масштабный эксперимент позволил предположить, что отказ от диетического жира в пользу фруктов и овощей снижает риск смерти женщины от рака груди. Результаты этого исследования важны, поскольку они основываются на наблюдениях за 49 000 женщинами в течении двух десятков лет. Здоровые женщины, изменившие свой рацион на срок не менее 8 лет, который впоследствии сталкивались с раком груди, имели на 21% меньший риск смерти от этой болезни, по сравнению с теми, кто предпочитал есть как обычно.Сам по себе этот риск был мал изначально, и по-настоящему воздействие диеты можно было оценить только через много лет. Кроме того, само по себе питание не обеспечивало дополнительной защитой от рака груди, а только снижало риск смерти. Другими словами, если уже заболевшие женщины перейдут на фрукты и овощи, это никак не повлияет на их риск смертности. Желаемого эффекта можно достичь лишь в течение многих лет подобного питания, как показывает исследование.Его выводы позволяют в очередной раз предположить, что изменение диеты, борьба с лишним весом, а также физические нагрузки могут быть своего рода профилактическим лечением целого ряда болезней, среди которых и рак груди. То, что человек употребляет в пищу, имеет определяющее значение для его здоровья.