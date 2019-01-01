Физические упражнения снижают риск гипертонии

Британские ученые исследовали влияние физических нагрузок на состояние здоровья человека и возможность предотвращения ряда болезней. Оказалось, что определенный комплекс упражнений способен избавить человека от опасности появления гипертонии.Команда британских ученых-физиологов под руководством Дэниела Крейга провела исследования взаимосвязи физической активности человека и устойчивости его организма перед различными заболеваниями. В ходе работы медики обнаружили, что обычные нагрузки способны предотвратить ряд заболеваний, связанных с артериальным давлением. Эксперты установили, что при регулярных тренировках можно снизить риск гипертонии приблизительно на 10%. Для этого необходимо в течение недели находить как минимум 150 минут на комплексы занятий в спортзале или пробежку.Отличным выбором для поддержания состояния здоровья ученые называют бег трусцой. Включение в набор упражнений аэробных нагрузок, как заявили эксперты центра AXA PPP Healthcare, тренирует организм для большей сопротивляемости болезням. В комплексы нагрузок целесообразно включить также плавание, можно уменьшить угрозу недугов и при выполнении быстрой ходьбы или велопутешествиях.Тем же, кто не может много времени посвящать непосредственно спортивным занятиям, эксперты рекомендуют почаще выполнять дома повседневные работы, например, стричь газоны, ухаживать за садом. Также полезны и обычные занятиями танцами.При этом, напоминают ученые, не следует тренироваться слишком активно, чтобы не истощать организм. Также обязательно следует консультироваться с лечащим врачом, чтобы учесть все нюансы и не навредить организму.