5 малоизвестных плюсов ароматерапии

Ароматерапия опирается на использование только натуральных растительных компонентов. Немногие люди знают, какой эффект оказывает эта разновидность комплементарной медицины при разных недугах.Снижает уровень стресса. Эфирные масла известны своим релаксационным воздействием на организм. Они успокаивают сознание и снижают повышенный уровень стресса.Ускоряет заживление ран. В ароматерапии используются многочисленные эфирные масла, выступающие в роли стимуляторов, которые увеличивают приток крови и кислорода к ранам. Это крайне необходимо для того, чтобы ускорить процесс заживления.Повышает качество сна. В соответствии с исследованием, проведенным американскими учеными, ароматерапия потенциально может воздействовать на качество сна. В частности, с помощью ароматерапии можно восстановить нормальный график сна и бодрствования, что очень важно.Укрепляет иммунную систему. Используемые в ароматерапия эфирные масла обладают антимикробным, противогрибковым и антибактериальным воздействием. Все это необходимо и иммунной системе. Она получает поддержку, которая пригодится в случае необходимости противостоять разного рода патогенам.Улучшает пищеварение. Цитрусовые эфирные масла ускоряют скорость метаболизма, облегчают вздутие, избавляют от запоров и несварения.