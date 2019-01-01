5 малоизвестных плюсов ароматерапии
Снижает уровень стресса. Эфирные масла известны своим релаксационным воздействием на организм. Они успокаивают сознание и снижают повышенный уровень стресса.
Ускоряет заживление ран. В ароматерапии используются многочисленные эфирные масла, выступающие в роли стимуляторов, которые увеличивают приток крови и кислорода к ранам. Это крайне необходимо для того, чтобы ускорить процесс заживления.
Повышает качество сна. В соответствии с исследованием, проведенным американскими учеными, ароматерапия потенциально может воздействовать на качество сна. В частности, с помощью ароматерапии можно восстановить нормальный график сна и бодрствования, что очень важно.
Укрепляет иммунную систему. Используемые в ароматерапия эфирные масла обладают антимикробным, противогрибковым и антибактериальным воздействием. Все это необходимо и иммунной системе. Она получает поддержку, которая пригодится в случае необходимости противостоять разного рода патогенам.
Улучшает пищеварение. Цитрусовые эфирные масла ускоряют скорость метаболизма, облегчают вздутие, избавляют от запоров и несварения.
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