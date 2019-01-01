Образ жизни поможет снизить риск осложнений при диабете

Диабетикам, которые подвержены особому риску многих заболеваний, немецкие медики рекомендуют придерживаться как можно более здорового образа жизни.Немецкие врачи из Университетской клиники Аахена предупредили о том, что страдающие от диабета люди в значительной мере рискуют заполучить в связи со своим недугом развитие болезней внутренних органов. К примеру, у диабетиков очень высоки шансы столкнутся с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, они нередко оказываются жертвами острой закупорки сосудов.На страницах прессы немецкие специалисты рассказали, что может помочь болеющим диабетом уменьшить риск развития опасных осложнений.«Снизить вероятность пострадать от осложнений при диабете может помочь лишь изменение образа жизни в совокупности с приемом специальных лекарственных препаратов», - констатировали врачи.Вот их рекомендации, связанные с образом жизни:полностью отказаться от курения,максимально уменьшить употребление алкоголя,поддерживать физическую активность,соблюдать средиземноморскую диету.Напомним, что средиземноморская диета включает в себя большое количество овощей и фруктов, цельное зерно, морепродукты, оливковое масло, рыбу, бобовые. Красное мясо при такой диете также разрешается - до нескольких раз в месяц, а птица – до двух раз в неделю. Главный смысл диеты в том, чтобы употреблять в значительном объеме продукты, богатые полиненасыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами.