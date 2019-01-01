Употребление этих ягод снижает риск болезней сердца и сосудов

Регулярное употребление черники является простым способом предотвратить проблемы с сердечно-сосудистой системой, заявили исследователи.Польза черники для сосудов и сердца была подтверждена в исследовании международной группы ученых из Словакии, Португалии и Польши. О нем сообщил портал Food.news.«Употребление черники снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний», - констатировали научные специалисты.Участники их эксперимента в течение шести недель употребляли по 150 граммов ягоды три раза в неделю. В результате у них было зафиксировано снижение уровня холестерина, глюкозы, белка альбумина и глутамилтрансферазы - фермента повышенная выработка которого ассоциируется с застоем желчи у женщин. Таким образом благодаря употреблению черники снижается концентрация биомаркеров, связанных с развитием патологий сердца и сосудов в организме.Данное исследование не первое, доказывающее способность черники позитивно влиять на сердечно-сосудистую систему. До этого сотрудники Университета Флориды представляли данные о том, что употребление чашки черники в день тормозит процесс перехода состояния предгипертонии в гипертонию.