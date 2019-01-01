Названы опасные болезни, проходящие без симптомов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики составили список опасных заболеваний, у которых нет симптомов. Здоровье человека может быть под угрозой, а он даже не догадается об этом.Одним из самых опасных бессимптомных заболеваний назван атеросклероз сосудов. Он практически не дает о себе знать, пока на стенках органов откладываются холестерин, налет и бляшки. Если их количество будет увеличиваться, то может начаться острая сердечная недостаточность, ишемия или инфаркт.Единственный симптом, на который стоит обратить внимание — холодные ноги, которые практически невозможно согреть. Для начала стоит обратиться к терапевту, а он назначит соответствующее лечение антиоксидантами. Стоит крайне насторожиться курильщикам — они чаще всего подвержены этим заболеваниям. Если их обнаружить на ранней стадии, то лечение назначат в виде антиоксидантов.Очень опасны могут быть аутоимунные заболевания, благодаря которым организм перестает сопротивляться другим факторам окружающей среды. Этот недуг можно заметить благодаря красно-синим рукам на холоде.Еще одно заболевание, которое протекает без симптомов — сахарный диабет. Насторожиться поможет резкое падение веса. Например, если человек за неделю сбрасывает пять килограмм. О болезни могут также говорить боли в левом боку и головокружения.Рак на начальных стадиях также практически не имеет симптомов. Или его путают с другими болезнями желудочно-кишечного тракта. Чтобы быть уверенным в своем здоровье, необходимо каждые два года сдавать специальные анализы.