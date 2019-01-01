Специалисты рассказали, как похудеть за месяц
Британские специалисты назвали несколько методов борьбы с лишним весом. По их словах, достичь «плоского живота» можно за четыре недели.
Первым советом от диетолога Сонал Шах является изменение завтрака. Специалист советует употреблять утром белки и жиры вместо углеводов.
Это нормализует уровень сахара в крови, и снижает действие инсулина. Чтобы активно сжигать внутренние запасы жира стоит уменьшить потребление углеводов на протяжении всего дня.
Написавшая книгу о похудении и держащая сеть фитнес-залов Зана Моррис призывает отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов. Это позволит организму сжигать собственные запасы жира не теряя витамины и элементы.
Еще одним врагом похудения признали фирмикутов. Это бактерии, стимулирующие желание потреблять больше пищи. Ученые Вашингтонского университета обнаружили, что их слишком много в организме людей с лишним весом. Специалисты советуют привести в порядок микрофлору кишечника, употреблять кисломолочные продукты, овощи, квашеную капусту и цельные злаки.
Также специалисты сошлись во мнении, что для похудения необходимо получать чуть меньше калорий, нежели тратит организм. В борьбе за здоровое подтянутое тело также помогут здоровый он и отсутствие стрессов.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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