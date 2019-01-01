Диетолог предупредила об опасности быстрого похудения

Вам могут грозить весьма неприятные последствияЧем ближе лето, тем больше девушек начинают в панике искать способы, как бы побыстрее сбросить лишний вес — ведь сезон купальников на носу.Часто в ход идут жесткие низкокалорийные диеты, монодиеты, голодания, питьевые программы, резкое увеличение нагрузки и прочий экстрим. Однако подобные методы, как и слишком быстрое и резкое похудение, может быть весьма опасным. Об этом на своей странице в Instagram рассказала популярный диетолог Инна Foodfit.Эксперт назвала возможные неприятные последствия, которые могут вам грозить при излишнем усердии или неправильном выборе способа похудеть.1. Печень.Это важнейший орган, в котором при чередовании диет и зажоров нарушается работа ферментной системы. Ферменты нам нужны, чтоб усваивались и расщеплялись различные вещества. И при нарушении всей этой системы — вас ждет жировой гепатоз. Это когда жир откладывается в клетках печени. Соответсвенно нормальная работа печени нарушается.2. Мышцы.В первую очередь при резком переходе на диету организм начнет расходовать мышцы и только потом перейдет на жиры. Поэтому не радуйтесь, что резко сбрасываете вес, жиры еще на месте!3. Внутренние органы.Представьте себе внутренние органы, которые облеплены жиром. А потом он быстро исчез. Мышцы, связки, фасции еще не подтянулись и не удерживают внутренние органы на своих местах. Соответственно, вам грозит опущение внутренних органов. ?4. Нарушения цикла.Для резкого похудения обычно урезают жиры и углеводы. При недостатке жиров у женщин нарушается менструальный цикл, попросту пропадает. Норма жиров для женщин не менее 1 г на кг веса, это важно!5. Обвисание кожи.Она не успевает подтянуться и остается висеть. Сомнительная красота."В общем, как бы не хотелось по-быстренькому, а нужно не спеша! Вспомните, вы же не за 2 недели вес набирали, будьте внимательны к своем организму", — отметила диетолог.