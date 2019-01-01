Ученые назвали 5 условий для снижения заболеваемости раком

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Здоровые привычки позволяют больше чем на треть снизить риск заболеваемости раком, заявили ученые из Университета Сан-Паулу и Гарвардского университета.Совместная работа американских и бразильских специалистов показала, что около 115 тысяч ежегодных случаев рака в Бразилии обусловлены такими факторами риска, как курение, употребление алкоголя, лишний вес и ожирение, неправильное питание и недостаток физической активности. Профилактика этих явлений является самой эффективной мерой борьбы с раковыми заболеваниями, заявили исследователи.По словам ученых, «коррекция образа жизни позволяет сократить риск заболеваемости раком гортани, легких, ротоглотки, пищевода и кишечника, по крайней мере, вдвое». Об этом пишет Agencia FAPESP.Специалисты назвали пять условий, которые действительно обеспечивают снижение заболеваемости раком.1. Спорт. Ученые отмечают, что государство должно поощрять занятия спортом, популяризировать их среди населения. Важна доступность - у людей должна быть возможность заниматься спортом на площадках рядом с домом.«Увеличение физической активности и занятия споротом гарантировано позволяют сократить смертность от рака и снизить количество новых случаев», - констатировали авторы проекта.2. Снижение потребления алкоголя. В качестве меры по предотвращению заболеваемости раком ученые рекомендуют снижать потребления алкоголя до уровня менее 50 граммов в день.3. Контроль ИМТ. Индекс массы тела свыше 25 означает избыточный вес. Ожирение – доказанный фактор повышенного риска рака.4. Потребление кальция. Ученые отмечают важность достаточного потребления кальция с пищей, не менее 200-400 мг в день.5. Сокращение табака. Для снижения заболеваемости раком специалисты считают эффективным сокращение потребления табака курильщиками минимум на треть.