Бессонница разрушает когнитивные функции у людей после 45 лет

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Проведенное в Канаде масштабное исследование показало: хроническая бессонница является независимым фактором нарушения когнитивных функций после 45 лет.Работа канадских ученых, о которой пишет EurekAlert, свидетельствует: хроническая бессонница негативно влияет на настроение, качество внимания, способность концентрироваться, но особенно сильно - на память. Такой вывод был сделан после того, как специалисты проанализировала данные почти 30 тысяч человек.Испытуемые были поделены на группы: в первую вошли участники с хроническими расстройствами сна, во вторую – с симптомами бессонницы, в третью - с нормальным качеством сна. Участники прошли ряд обследований и тестов. В результате выяснилось: в группе людей с хронической бессонницей наблюдались наихудшие результаты проверки их когнитивных функций. Ученые приняли в расчет и другие факторы, оказывающие влияние на когнитивную деятельность (заболевания, особенности образа жизни и т. п.), но и после этого негативное влияние бессонницы осталось существенным - в особенности на функции эксплицитной памяти, которая используется людьми для воспоминаний фактов прошлого.Исследование в этом направлении еще продолжится. Ученым интересно, может ли лечение расстройств сна способствовать коррекции когнитивных нарушений.Напомним, что хроническая бессонница подразумевает трудности с засыпанием и качеством ночного сна не менее трех раз в неделю в течение минимум трех месяцев.