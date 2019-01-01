Назван продукт, который может стать спасением от сердечного приступа

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Научные работники из Дании провели эксперимент, который показал, что регулярное употребление морской капусты улучшает состояние стенок кровеносных сосудов. Риск сердечного приступа благодаря таким изменениям снижается в несколько раз, констатировали специалисты.В испытаниях ученых приняли участие люди, испытывавшие проблемы с сердечно-сосудистой системой. Добровольцев поделили на две группы, и в одной из них участники получали в свой ежедневный рацион добавку в виде морской капусты.В результате улучшилось состояние именно тех испытуемых, которые употребляли морскую капусту. Они рассказали о том, что в утренние и вечерние часы их самочувствие стало значительно лучше. Морская капуста в ежедневном рационе помогла им нормализовать давлениеПо словам специалистов, этот продукт богат магнием и железом, а также витаминами А, С, Е и группы В. Употребление морской капусты помогает худеть, препятствует образованию тромбов в сосудах, улучшает выносливость.Еще одна полезная черта морской капусты – она богата полисахаридами, которые стимулируют работу иммунной системы, нормализуют обмен веществ и снижают уровень холестерина. Благодаря этим свойствам ее употребление помогает затормозить наступление старения.