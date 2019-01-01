Почему возникает инсульт у людей, ведущих здоровый образ жизни

По данным, опубликованным BMJ Publishing Group, инсульт действительно может настигать тех, кто придерживается правильного питания и физически активен. Ученые провели масштабное исследование, чтобы выяснить причины мозгового удара в условиях ЗОЖ.306,?473 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 73 лет из числа сторонников здорового образа жизни согласились стать объектом научных наблюдений. В течение семи лет их данные передавались в UK Biobank.Проанализировав собранный массив сведений, авторы нового проекта пришли к выводу о том, что ведение здорового образа жизни не может пересилить фактора наследственности. При генетической предрасположенности к нарушению мозгового кровообращения риск возникновения инсульта возрастает на 35 процентов, даже если человек соблюдает ЗОЖ.Однако это вовсе не означает, что здоровый образ жизни является чем-то бесполезным. Эксперимент показал, что если человек с наследственной склонностью к инсульту не придерживается правил ЗОЖ, риск инсульта увеличивается еще на 65 процентов. Такие факторы как курение, нездоровая диета и недостаточная физическая активность приводят к увеличению риска возникновения внезапного инсульта, констатировали ученые. Симптоматично, что за время исследования ни у одного из его участников не было зафиксировано инсульта или сердечного приступа.Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращение, которое приводит к повреждению и отмиранию нейронов головного мозга. При закупорке кровеносного сосуда тромбом возникает ишемический инсульт, при разрыве сосуда – геморрагический.