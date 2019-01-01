Найден простой способ защитить себя от старческого слабоумия

В США ученые Колумбийского университета установили, что «омолаживающим лекарством» для стареющего головного мозга может быть гормон остеокальцин, способствующий улучшению памяти.По словам ученых, остеокальцин вырабатывается клетками костной ткани и активизации его производства содействует даже небольшая физическая активность, например, ходьба. Авторы новой работы выяснили, что с остеокальцином взаимодействует белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия.В предыдущих экспериментах с мышами исследователи обнаруживали, что белок RbAp48 участвует в формировании хроматина - комплекса ДНК, РНК и других различных белков. В этот раз ученые смогли убедиться в том, что RbAp48 управляет генами, которые кодируют нейротрофический фактор мозга BDNF и белковый рецептор GPR158 - соединений, важных для памяти.Полноценная работа данных соединений зависит от концентрации гормона остеокальцина. На фоне физической активности его выработка, как и производство белка RbAp48 усиливаются. Таким образом возникают наиболее благоприятные предпосылки для включения и работы соединений, благодаря которым улучшается память. Подобная взаимосвязь, увиденная учеными, - очередное доказательство того, насколько важна любая физическая активность в пожилом возрасте.