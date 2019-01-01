Женщинам лучше отказаться от использования средств для интимной гигиены

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Практически никакой пользы всевозможные шампуни и интим-гели не приносят.Британские ученые изучили плюсы и минусы пользования гигиеническими средствами для женщин. Оказалось, что средства по уходу за интимными частями тела могут быть небезопасными, поэтому было бы целесообразно отказаться от подобных гелей и мыла.Сотрудники Лондонского имперского колледжа считают необходимым отказаться от популярных средств для женской интимной гигиены. С таким призывом они выступили в ряде СМИ, свое мнение они аргументировали полученными результатами исследования составляющих подобных продуктов.Ученые уверены, что практически никакой пользы всевозможные шампуни и интим-гели не приносят. При этом нередко пользование ими может оказаться действительно вредным для женского организма. Причиной тому является их способность маскировать природные сигналы тела при возникновении угрозы инфекции или других расстройств здоровья. В качестве примера эксперты описывают подавление такими средствами зуда, из-за чего многие женщины не обращаются за своевременной профессиональной врачебной помощью. Таким образом, средство маскирует симптомы, не устраняя причину, а часто и приводя к обострениям болезни вследствие несвоевременного ее диагностирования.При этом культура пользования такими уходовыми средствами по сути всего лишь навязана рекламой. На практике ни один врач не порекомендовал бы никаких отдельных гелей или мыла для отдельных частей тела. Однако именно они способны увеличить риски возникновения ряда инфекционных заболеваний и молочницы вследствие нарушения микробиома. Также средства чрезмерно высушивают нежную кожу на этих участках. Тем более нельзя для интимной зоны использовать скрабы отшелушивающие вещества, так только увеличивается риск заражения, в том числе, и вирусом папилломы. Особую осторожность необходимо соблюдать во время менструаций.