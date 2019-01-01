Искусственный интеллект лучше распознаёт рак легких
Данная система справляется с диагностикой опасной болезни более эффективно, чем опытные радиологи. Система была разработана учеными совместно с экспертами компании Google.
Новая технология искусственного интеллекта, разработанная инженерами из Чикаго и корпорацией Google, лучше распознавала в ходе исследования симптомы рака лёгких в виде характерных нодул (разновидность узлов), чем это делали опытные кардиологи. В ходе эксперимента эксперты в области радиологии и машина, натренированная распознавать симптомы рака легких, получала снимки томографии грудной клетки. Перед всеми участниками эксперимента была поставлена задача отделить снимки, которые содержат злокачественные нодулы.
В эксперименте приняли участие 6 опытнейших радиологов, но система искусственного интеллекта превзошла всех этих специалистов в плане точной диагностики. Это было сделано в условиях, когда не было предыдущих сканов тех же самых пациентов, на которых никаких новообразований не существовало. Если же радиологам представлялся шанс сравнивать два скана и обнаруживать произошедшие изменения, то специалисты находили нодулы точно с такой же периодичностью, как и искусственный интеллект.
По мнению создателей системы, она способна повысить показатели ранней диагностики рака, тем самым сделав более эффективным его лечения. Система не заменит полностью радиологов, но облегчит их задачу. Кроме того, с ее помощью можно повысить точность диагностики в удалённых регионах, где просто нет в наличии опытнейших радиологов.
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Добавил kolonka в категорию Онкология
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