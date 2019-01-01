Искусственный интеллект лучше распознаёт рак легких

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Новая технология искусственного интеллекта, разработанная инженерами из Чикаго.Данная система справляется с диагностикой опасной болезни более эффективно, чем опытные радиологи. Система была разработана учеными совместно с экспертами компании Google.Новая технология искусственного интеллекта, разработанная инженерами из Чикаго и корпорацией Google, лучше распознавала в ходе исследования симптомы рака лёгких в виде характерных нодул (разновидность узлов), чем это делали опытные кардиологи. В ходе эксперимента эксперты в области радиологии и машина, натренированная распознавать симптомы рака легких, получала снимки томографии грудной клетки. Перед всеми участниками эксперимента была поставлена задача отделить снимки, которые содержат злокачественные нодулы.В эксперименте приняли участие 6 опытнейших радиологов, но система искусственного интеллекта превзошла всех этих специалистов в плане точной диагностики. Это было сделано в условиях, когда не было предыдущих сканов тех же самых пациентов, на которых никаких новообразований не существовало. Если же радиологам представлялся шанс сравнивать два скана и обнаруживать произошедшие изменения, то специалисты находили нодулы точно с такой же периодичностью, как и искусственный интеллект.По мнению создателей системы, она способна повысить показатели ранней диагностики рака, тем самым сделав более эффективным его лечения. Система не заменит полностью радиологов, но облегчит их задачу. Кроме того, с ее помощью можно повысить точность диагностики в удалённых регионах, где просто нет в наличии опытнейших радиологов.