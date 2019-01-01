Названо заболевание, которое губит печень

Ученые определили людей с НЖБП.Больные диабетом второго типа подвержены высокому риску развития смертельно опасного цирроза и рака печени, диагностируемых на поздних стадиях. О недавних исследованиях в этой области говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.Кроме того, работа ученых показала, что неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) переходит в неалкогольный стеатогепатит, на печени возникают рубцы и даже опухоли. Исследование проводили специалисты Лондонского университета королевы Марии и Университета Глазго.В нем приняли участие восемнадцать миллионов человек из разных стран. Ученые определили людей с НЖБП, рассчитав риск развития у них опасных заболеваний по сравнению с теми, у кого этого диагноза не было.У больных диабетом вероятность развития цирроза и рака в два раза выше по сравнению с другими группами пациентов.