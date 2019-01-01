Антибиотики могут быть эффективными для замедления болезни Альцгеймера

От состава бактерий в кишечнике зависит количество амилоидных отложений в головном мозге.Прием антибиотиков может помочь замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера за счет влияния лекарств на кишечные бактерии – об этом говорят результаты нового исследования.Согласно данным, опубликованным в Journal of Experimental Medicine, длительное употребление антибиотиков может быть эффективным в борьбе со смертоносным нейродегенеративным заболеванием – эти препараты замедляют развитие болезни Альцгеймера. Исследователи объясняют данную особенность антибиотиков тем, что эти лекарства оказывают влияние на кишечный микробиом – количественный и видовой состав микрофлоры кишечника. Именно с действием кишечных бактерий ученые связывают возникновение болезни Альцгеймера.Целый ряд научных исследований свидетельствует, что от состава бактерий в кишечнике зависит количество амилоидных отложений в головном мозге, а именно скопление бета-амилоидных бляшек в головном мозге рассматривается сегодня наукой как основной триггер развития заболевания.Учеными был проведен эксперимент на мышах с болезнью Альцгеймера. Животным давали комбинацию антибиотиков, и оказалось, что такие препараты дают удивительный эффект – они замедляли прогрессирование заболевания у самцов, но при этом не оказывали никакого влияния на самок.Теперь ученые планируют проверить обнаруженное свойство антибиотиков в условиях приема пациентами с болезнью Альцгеймера. Для профилактики развития недуга специалисты рекомендуют в возрасте после 45 лет следить за своим здоровьем с повышенной тщательностью: регулярно проводить исследования головного мозга и биохимический анализ крови, а также придерживаться здорового образа жизни.