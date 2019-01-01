Ученые рассказали о вреде занятий йогой
В ходе тренировок добровольцы отвечали на различные вопросы. Ученые предложили сравнить себя с другими партнерами. Также у людей спрашивали об их склонности к нарциссизму и имеют ли они высокую самооценку.
После занятий специалисты отметили увеличение уровня самосовершенствования по сравнению с периодом, когда тренировки не было.
Ученые отметили прямую связь между благополучием и уровнем совершенствования личности.
По их мнению, йога не приводит к улучшению психического состояния, а лишь помогает подавить собственное эго. Результаты эксперимента опубликованы на Planet Today.
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