Курение нарушает когнитивные функции у женщин гораздо сильнее, чем у мужчин

У женщин-курильщиц появился новый повод покончить с вредной привычкой. Ученые считают, что никотин вредит их мозговым функциям гораздо сильнее в сравнении с мужчинами.Согласно данным исследования специалистов из Университета штата Айова (США), в случае курения между никотином и женским организмом возникают «особые взаимоотношения». Ученые заявили, что пристрастие к сигаретам разрушает когнитивные функции женщин гораздо сильнее, чем у мужчин.Специалисты проводили эксперимент, для участия в котором были приглашены мужчины и женщины разного возраста, как курящие, так и некурящие. Все участники проходили когнитивные тесты, позволявшие определить уровень способностей людей к логичному рассуждению, планированию и организации.В результате была обнаружена любопытная закономерность. Так, выяснилось, что среди мужчин, курящих и некурящих, не было существенной разницы в качестве когнитивной деятельности. Но среди женщин все было не столь благополучно. Между теми из них, кто выкуривал в день 20 и больше сигарет, и теми, кто не курил, была заметна разница: результаты тестов курильщиц значительно отставали от результатов некурящих женщин.«Предварительные исследования на животных показывали, что никотин снижает концентрацию эстрогена в крови. Нарушение в функциях мышления у женщин-курильщиц может быть связано с падением производства в их организме гормона эстрогена, который положительно влияет на работу их мозга», - полагают авторы работы.Они отметили, что особенно сильно недостаток эстрогена может влиять на когнитивные функции курильщиц в период менопаузы, когда производство этого гормона и без того снижается самим организмом.