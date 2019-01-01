Свежевыжатые соки могут повышать риск ранней смерти

Свежевыжатые фруктовые соки часто содержат то же количество калорий и сахара, что и газировка – риск ранней смертности при их употреблении практически одинаков, установило новое исследование.Издание Journal of the American Medical Association опубликовало результаты изысканий ученых из Университета Эмори и Корнелльского университета (США), которые свидетельствуют о том, что постоянное употребление свежевыжатых соков может таить в себе смертельную опасность. Главным образом, в связи с тем, что, выпивая их, люди получают ударную дозу сахара.В течение 6 лет исследователи наблюдали за жизнью 13,4 тысяч человек, отслеживая, как часто испытуемые употребляли разные сладкие напитки. За этот период от разных причин скончались 6 тыс. человек, от последствий ишемической болезни сердца – 168 человек. Специалисты рассчитали риск смертности в зависимости от количества калорий, приходящихся на сладкие напитки. Оказалось, что риск смертности повышался, если на такие напитки приходилось всего 5% от всего дневного калоража, а каждые 360 миллилитров этих напитков, выпиваемых дополнительно, делали этот риск еще более значительным.Неприятным открытием проекта стало то, что даже свежевыжатые фруктовые соки при частом потреблении могут оказаться для людей смертельно опасными. Исследователи утверждают, что их угроза для организма не уступает вредному воздействию всевозможных газировок и лимонадов - при частом употреблении и соки, и газированные напитки провоцируют диабет, болезни сердца и ожирение.«Фруктовые соки все еще широко воспринимаются людьми как более здоровый вариант, однако они часто содержат столько же сахара и калорий, сколько подслащенные напитки. Хотя сахар во фруктовых соках имеет естественное происхождение, биологический ответ организма при их усвоении практически одинаков с теми реакциями, которые вызываются питьем газировки или лимонада», - констатировали специалисты.