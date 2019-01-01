5 продуктов, которые способны улучшать пищеварение

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Продукты, которые рекомендуются врачами для улучшения пищеварения, могут быть совершенно не дорогими.Редис. Его употребление эффективно оздоровляет микрофлору кишечника, способствуя повышению в ней концентрации полезных бактерий. Такое влияние редиса на кишечник обеспечивается содержащимися в нем веществами - полисахаридами арабионгалактаны. Кроме того, редис богат клетчаткой, также оказывающей благоприятное влияние на деятельность кишечника. Клетчатки в редисе столько же, сколько в белокочанной капусте, и в 2,5 раза больше, чем в кабачках.Морковь. Как и в редисе, в моркови содержатся арабиногалактаны, благодаря которым этот овощ действует на организм как природный пребиотик. Привычка грызть морковку - отличная профилактики запоров и геморроя.Куркума. Специалисты советуют съедать одну чайную ложку куркумы в день – эта пряность не только облегчает процесс пищеварения, но также способна успокаивать изжогу, предотвращать появление язвы и гастрита. Ученые обнаружили, что куркумин ингибирует выработку жировых клеток, а также улучшает метаболизм углеводов, что приводит к снижению жировых отложений после употребления хлеба, макарон, картофеля и других углеводов.Чеснок. Чеснок обладает способностью уничтожать вредные бактерии, не воздействуя на полезные микроорганизмы в кишечнике. Благодаря этому свойству, его применяют для лечения дизентерии, колитов и диареи. Также употребление чеснока повышает аппетит, усиливает выделение желудочного сока, помогая усвоению пищи и обладая болеутоляющим и успокаивающим свойством для желудка.Спаржа. В составе спаржи присутствует инулин - пребиотик, который не разрушается и не переваривается, пока не достигнет толстой кишки. Оказываясь в кишке, он улучшает усвоение питательных веществ, устраняя аллергию и снижая риск развития колоректального рака. Также спаржа способна помогать в борьбе с запорами и вздутием живота, полезна при язвенном колите.