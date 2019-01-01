В доступном овоще нашли спасение от последствий инсульта

Свойства этого вещества они наблюдали во время опытов на мышах.В ходе экспериментов врачи удостоверились, что сульфорафан (соединение из брокколи) уменьшал тяжесть инсульта у мышей. Сульфорафан активирует в головном мозге защитный фермент, полагают специалисты.Фермент, о котором идет речь, предотвращает интенсивность окислительного стресса, из-за которого происходит повреждение клеток свободными радикалами. С этим процессом связаны самые опасные нарушения в организме, включая появление рака и болезни Альцгеймера.Ранее учеными было обнаружено, что в брокколи содержится вещество никотинамидмононуклеотид (NMN), способное предотвращать ухудшение работы печени, зрения, метаболизма, а также снижение плотности костной ткани, - то есть, тех факторов, которые оказываются определяющими в старении организма.Что касается именно сульфорафана, то научные исследования уже не раз проявляли его противораковые свойства.