Ученые назвали скрытые признаки рассеянного склероза
Большинство людей связывает рассеянный склероз с симптомами, которые проявляются уже в поздней стадии болезни, – ухудшение способности передвигаться, необходимость трости или других подобных приспособлений, а также нарушение когнитивных функций.
Однако ученые установили, что есть и более ранние признаки, такие, как сильная постоянная усталость и депрессия. При наличии таких симптомов они рекомендуют пройти тщательное обследование.
К таким выводам специалисты пришли по итогам исследования с участием добровольцев. Участники эксперимента заявили, что наиболее изнуряющей кажется постоянная усталость.
Для того чтобы улучшить качество жизни эксперты рекомендуют выполнять некоторые физические упражнения, а также проходить специальную когнитивно-поведенческую терапию.
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