Ученые назвали скрытые признаки рассеянного склероза

Группе американских ученых удалось установить первые, едва заметные признаки рассеянного склероза. По их словам, если начать лечение на ранней стадии, то можно значительно улучшить качество жизни.Большинство людей связывает рассеянный склероз с симптомами, которые проявляются уже в поздней стадии болезни, – ухудшение способности передвигаться, необходимость трости или других подобных приспособлений, а также нарушение когнитивных функций.Однако ученые установили, что есть и более ранние признаки, такие, как сильная постоянная усталость и депрессия. При наличии таких симптомов они рекомендуют пройти тщательное обследование.К таким выводам специалисты пришли по итогам исследования с участием добровольцев. Участники эксперимента заявили, что наиболее изнуряющей кажется постоянная усталость.Для того чтобы улучшить качество жизни эксперты рекомендуют выполнять некоторые физические упражнения, а также проходить специальную когнитивно-поведенческую терапию.