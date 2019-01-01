Как нормализовать давление с помощью натуральных средств: 4 рецепта

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Гипертоническая болезнь настоящий бич нашего времени. Нормализовать давление и укрепить сердце и сосуды помогут физические упражнения, полноценный сон, сбалансированное питание, а также доступные натуральные средства из арсенала народной медицины.Рецепт 11 ст. ложка листьев алоэ, 1 картофелина, 2 ст. ложки травы зверобоя, 1 ст. ложка листьев мяты, 500 мл воды.Растения измельчите, залейте крутым кипятком, накройте крышкой и настаивайте 2 часа в темном прохладном месте. Затем процедите.Небольшую сырую картофелину пропустите через мясорубку и отожмите.Полученный картофельный сок добавьте в остуженный травяной настой, тщательно перемешайте. Смесь употребляйте по 2 ст. ложки 5–6 раз в день за 1 час до еды или через 2–3 часа после еды.Применяйте средство при гипертонической болезни первой и второй стадий, а также при атеросклерозе сосудов головного мозга.Рецепт 21 ст. ложка листьев алоэ, 1 небольшой корень валерьяны, 1 ч. ложка травы зверобоя, 1 ч. ложка листьев шалфея, 100 мл спирта.Листья алоэ, корень валерианы, траву зверобоя и шалфея измельчите и настаивайте 16–18 дней в спирте. После того, как настойка будет готова, пропустите ее через мелкое сито или сложенную в несколько слоев марлю.Перед тем как лечь спать, смочите в данной настойке ватный тампон, поднесите его близко к носу: вдыхайте запах каждой ноздрей по 30 секунд. Эту процедуру проделывайте в течение 2–3 недель, перерывов в лечении делать не следует. Через 7 дней у вас значительно улучшится сон, пройдут головные боли, нормализуется артериальное давление. Особенно хорошо применять настойку алоэ, зверобоя в сочетании с корнем валерианы и шалфея при повышенном артериальном давлении.Рецепт 31 ст. ложка листьев алоэ, 5 ст. ложек свежей крапивы, 1 ст. ложка травы зверобоя, 350 мл водки.Алоэ, крапиву и зверобой измельчите, добавьте к ним водку и перелейте смесь в стеклянную посуду (не забудьте ее закрыть). Настаивайте 1 день на солнце, затем уберите емкость на 5 дней в темное место. Когда настойка будет готова, процедите ее и отфильтруйте (пропустите через мелкое сито или сложенную в несколько слоев марлю).Употребляйте настойку по 2 ч. ложки натощак незадолго до каждого приема пищи и по 2 ч. ложки перед сном.Хранить настойку можно не более месяца и только в холодильнике.Рецепт 41 ст. ложка листьев алоэ, 3 ст. ложки плодов калины, 3 ст. ложки цветков зверобоя, 1 л воды.Листья алоэ, плоды калины и свежие измельченные цветки зверобоя разотрите до появления сока. Заварите крутым кипятком растительную смесь и подержите ее 15 минут на медленном огне, затем настаивайте 3 часа. Процеженный отвар принимайте по 1/2 стакана 3–4 раза после еды.Этот отвар эффективно снижает артериальное давление.Этот отвар укрепляет сосуды, а регулярное его использование способствует предупреждению некоторых сердечных заболеваний.