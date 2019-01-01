Исследователи назвали продукты, провоцирующие головную боль
Диетологи проанализировали около 200 биологических образцов, взятых у пациентов, страдающих от постоянной головной боли, и выявили наличие микроорганизмов, обитающих в ротовой полости.
Под подозрение в первую очередь попали колбасные изделия и сосиски, шоколад, вино, зеленые салаты. Ученые подчеркнули, что точный список блюд, от которых стоит воздержаться, лучше составить совместно с лечащим врачом.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил stulout в категорию Неврология
Добавить комментарий