Исследователи назвали продукты, провоцирующие головную боль

Причиной хронической мигрени, по мнению специалистов из Университета Калифорнии, могут быть патогенные микроорганизмы, которые активно размножаются при попадании в организм ряда привычных блюд.Диетологи проанализировали около 200 биологических образцов, взятых у пациентов, страдающих от постоянной головной боли, и выявили наличие микроорганизмов, обитающих в ротовой полости.Под подозрение в первую очередь попали колбасные изделия и сосиски, шоколад, вино, зеленые салаты. Ученые подчеркнули, что точный список блюд, от которых стоит воздержаться, лучше составить совместно с лечащим врачом.