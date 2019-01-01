3 натуральных средства для укрепления сосудов

Для укрепления сосусов и профилактики заболеваний сердечнососудистой системы с успехом применяются натуральные средства на основе алоэ.Ишемическая болезнь сердца1 ст. ложка листьев алоэ, 10 ст. ложек травы боярышника, 3 ст. ложки травы зверобоя, 3 л воды.Положите алоэ, зверобой и боярышник в эмалированную кастрюлю, залейте кипящей водой, кастрюлю укутайте чем-нибудь теплым и настаивайте 48 часов. Затем настой процедите через марлю, ягоды боярышника также выжмите, ягодный сок добавьте в настой.Употребляйте настой по 1/2 стакана 4 раза в день за 15 минут до еды.Вегетососудистая дистония1 ст. ложка листьев алоэ, 1/2 ст. ложки цветков василька, 1/2 ст. ложки травы зверобоя, 1 ч. ложка травы пустырника, 3 стакана воды.Высушенные цветки василька и листья зверобоя заварите крутым кипятком, настаивайте 10 минут. Затем кастрюлю с травами поставьте на сильный огонь. Когда вода закипит, проварите в течение 20 минут на медленном огне. Охлажденный отвар процедите.Принимайте отвар по 1/3 стакана 1 раз в день через 30 минут после приема пищи. Курс лечения – 10 дней, затем следует сделать перерыв на 10 дней и возобновить лечение. Полный цикл повторите еще 2 раза. После проведенного курса лечения вы обязательно почувствуете улучшение.Укрепление сосудов1 ст. ложка листьев алоэ, 4 ст. ложки травы горца птичьего, 2 ст. ложки травы зверобоя, 1 ч. ложка листьев вереска, 2 ст. ложки овса.Мелко нарезанные травы залейте предварительно приготовленным отваром из овса, подержите 10 минут на медленном огне и настаивайте 30 минут. Полученный отвар процедите.Принимайте данное средство по 4 ст. ложки 3 раза в день: 2 ст. ложки перед едой и 2 ст. ложки после приема пищи.