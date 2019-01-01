Главные причины и признаки боли в печени
Боль в печени можно охарактеризовать как боль в верхней части живота с правой стороны (в правом подреберье). Этот симптом возникает по разным причинам и может быть признаком тяжелого заболевания. Важно своевременно выявить причину боли и провести рациональное лечение, иначе повреждения могут стать необратимыми.
Боль в области печени часто тупая и неспецифическая, но иногда может быть очень сильной и вызывать болевые ощущения в пояснице. Ее могут сопровождать такие симптомы, как высокая температура тела, потемнение мочи, обесцвечивание кала, тошнота, рвота, пожелтение кожи, отек в области живота и ног, хроническая усталость, потеря аппетита. Боль в печени могут вызывать более 100 заболеваний, ниже представлены некоторые из них.
Холангит — воспаление желчных протоков — обычно возникает в результате бактериальной инфекции. Желчные протоки выводят желчь из печени и желчного пузыря в тонкую кишку, а инфекционный процесс вызывает сбой в этой системе. Обструкция или закупорка желчевыводящих протоков также может возникать из-за камней, опухолей и сгустков крови.
Гепатит — воспаление печени, которое может иметь острый или хронический характер. Чаще всего причиной такого нарушения является вирусная инфекция, но оно также может быть вызвано интенсивным употреблением алкоголя, воздействием токсических веществ и некоторых лекарственных средств. Существует несколько видов вирусного гепатита, наиболее распространенные среди них — гепатиты А, В и С. Гепатиты В, С и D — хронические заболевания, которые со временем приводят к печеночной недостаточности, циррозу и раку печени.
Абсцесс — ограниченная полость в печени, заполненная инфицированной жидкостью или гноем. Такое нарушение могут вызывать некоторые бактерии, грибы и паразиты. Абсцесс может повреждать близлежащие ткани, что приводит к кровоизлияниям, дополнительным инфекциям и может вызывать летальный исход. Для лечения заболевания применяют антибиотики и противогрибковые препараты.
Цирроз — необратимое рубцевание печени. Если орган испытывает слишком тяжелое или длительное повреждение, то он не может восстановить себя и образует рубцовую ткань. При этом работа печени постепенно ухудшается, со временем орган становится неспособным функционировать должным образом. Рубцовая ткань заменяет здоровую, что приводит к нарушению кровообращения. Цирроз развивается постепенно, может привести к хронической печеночной недостаточности или отказу печени.
По данным Американского фонда печени (American Liver Foundation), США, хронический алкоголизм — ведущая причина цирроза печени в США. В норме печень расщепляет алкоголь и выводит его из организма. Если человек употребляет больше алкоголя, чем печень в состоянии обезвредить, ее клетки разрушаются.
По данным Национального института сахарного диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease), США, когда женщины употребляют более 2 спиртных напитков в день, а мужчины — более 3, это может привести к отложению жира и развитию воспаления в печени, в результате чего развивается алкогольный цирроз. При этом заболевании поврежденные ткани печени не восстанавливаются даже после полного прекращения употребления алкоголя, но путем отказа от спиртных напитков можно остановить дальнейшее разрушение печени.
Для профилактики заболеваний печени специалисты рекомендуют употреблять алкоголь в ограниченном количестве, избегать рискованного поведения (например незащищенных половых контактов и внутривенного введения наркотиков), если уместно, провести вакцинацию против вирусных возбудителей гепатита и скрининг инфекции, следовать инструкции при приеме лекарственных средств и поддерживать здоровую массу тела. При любых признаках нарушений работы печени следует обратиться за консультацией квалифицированного врача.
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