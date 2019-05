Главные причины и признаки боли в печени

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Здоровая печень исполняет множество функций: помогает организму бороться с инфекциями, очищает кровь и участвует в обмене веществ. Когда этот орган неспособен должным образом исполнять свои функции, может развиться угрожающее жизни состояние, но, к счастью, печень обладает способностью к самовосстановлению при повреждениях.Боль в печени можно охарактеризовать как боль в верхней части живота с правой стороны (в правом подреберье). Этот симптом возникает по разным причинам и может быть признаком тяжелого заболевания. Важно своевременно выявить причину боли и провести рациональное лечение, иначе повреждения могут стать необратимыми.Боль в области печени часто тупая и неспецифическая, но иногда может быть очень сильной и вызывать болевые ощущения в пояснице. Ее могут сопровождать такие симптомы, как высокая температура тела, потемнение мочи, обесцвечивание кала, тошнота, рвота, пожелтение кожи, отек в области живота и ног, хроническая усталость, потеря аппетита. Боль в печени могут вызывать более 100 заболеваний, ниже представлены некоторые из них.Холангит — воспаление желчных протоков — обычно возникает в результате бактериальной инфекции. Желчные протоки выводят желчь из печени и желчного пузыря в тонкую кишку, а инфекционный процесс вызывает сбой в этой системе. Обструкция или закупорка желчевыводящих протоков также может возникать из-за камней, опухолей и сгустков крови.Гепатит — воспаление печени, которое может иметь острый или хронический характер. Чаще всего причиной такого нарушения является вирусная инфекция, но оно также может быть вызвано интенсивным употреб­лением алкоголя, воздействием токсических веществ и некоторых лекарственных средств. Существует несколько видов вирусного гепатита, наиболее распространенные среди них — гепатиты А, В и С. Гепатиты В, С и D — хронические заболевания, которые со временем приводят к печеночной недостаточности, циррозу и раку печени.Абсцесс — ограниченная полость в печени, заполненная инфицированной жидкостью или гноем. Такое нарушение могут вызывать некоторые бактерии, грибы и паразиты. Абс­цесс может повреждать близлежащие ткани, что приводит к кровоизлияниям, дополнительным инфекциям и может вызывать летальный исход. Для лечения заболевания применяют антибиотики и противогрибковые препараты.Цирроз — необратимое рубцевание печени. Если орган испытывает слишком тяжелое или длительное повреждение, то он не может восстановить себя и образует рубцовую ткань. При этом работа печени постепенно ухудшается, со временем орган становится неспособным функционировать должным образом. Рубцовая ткань заменяет здоровую, что приводит к нарушению кровообращения. Цирроз развивается постепенно, может привести к хронической печеночной недостаточности или отказу печени.По данным Американского фонда печени (American Liver Foundation), США, хронический алкоголизм — ведущая причина цирроза печени в США. В норме печень расщепляет алкоголь и выводит его из организма. Если человек употребляет больше алкоголя, чем печень в состоянии обезвредить, ее клетки разрушаются.По данным Национального института сахарного диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease), США, когда женщины употребляют более 2 спиртных напитков в день, а мужчины — более 3, это может привести к отложению жира и развитию воспаления в печени, в результате чего развивается алкогольный цирроз. При этом заболевании поврежденные ткани печени не восстанавливаются даже после полного прекращения упот­ребления алкоголя, но путем отказа от спиртных напитков можно остановить дальнейшее разрушение печени.Для профилактики заболеваний печени специалисты рекомендуют употреблять алкоголь в ограниченном количестве, избегать рискованного поведения (например незащищенных половых контактов и внутривенного введения наркотиков), если уместно, провести вакцинацию против вирусных возбудителей гепатита и скрининг инфекции, следовать инструкции при приеме лекарственных средств и поддерживать здоровую массу тела. При любых признаках нарушений работы печени следует обратиться за консультацией квалифицированного врача.