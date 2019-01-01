Ученые нашли лекарство от супербактерий

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых «супербактерий».

Настольная книга медиков армии Конфедерации помогла молекулярным биологам открыть мощнейшее растительное средство, способное уничтожать даже самые неуязвимые колонии супермикробов.

«Меня всегда интересовала история этой войны. Я твердо уверен в том, что мы должны полностью изучать наше прошлое и получать максимальную пользу от тех открытий, который делали наши предки. Мы надеемся, что сможем выделить те молекулы, которые отвечают за действие этого снадобья, и проверить их на реальных инфекциях», — рассказывает Дэниел Журавски (Daniel Zurawski) из университета Эмори в Атланте (США).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых «супербактерий» — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в «темные века».

По этой причине молекулярные биологи и другие ученые сегодня не только активно разрабатывают новые антибиотики, но и пытаются найти аналогичные по силе молекулы, не похожие на них по принципам действия.

Журавски и его коллеги открыли очень простой, но при этом крайне эффективный препарат, способный уничтожать колонии и биопленки как минимум трех крайне опасных микробов, изучая историю Гражданской войны в США.

Ученых интересовал один из самых трагичных моментов в истории этого конфликта, связанный с медициной. Дело в том, что флот Конфедерации заметно уступал в силе военно-морским силам США, в результате чего фактически все ее порты были заблокированы в первые два года после начала войны.
Блокада привела к тому, что приток медикаментов из Европы полностью прекратился, что привело к огромным проблемам для военных и гражданских госпиталей содружества южных штатов, лишившихся и обезболивающих, и антисептических средств.

Нарастающий кризис и растущее число потерь заставили Сэмьюэла Мура, главного врача Конфедерации, обратиться за помощью к ботанику Фрэнсису Порчеру. Он попросил его составить каталог растений, произрастающих на территории юга США, которые можно было бы использовать в медицинских целях. Собранные им данные были использованы для наполнения «боевой аптечки» и справочника для медиков армии конфедератов.
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Добавил kolonka в категорию Фармакология

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