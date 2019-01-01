Ученые нашли лекарство от супербактерий

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В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых «супербактерий».Настольная книга медиков армии Конфедерации помогла молекулярным биологам открыть мощнейшее растительное средство, способное уничтожать даже самые неуязвимые колонии супермикробов.«Меня всегда интересовала история этой войны. Я твердо уверен в том, что мы должны полностью изучать наше прошлое и получать максимальную пользу от тех открытий, который делали наши предки. Мы надеемся, что сможем выделить те молекулы, которые отвечают за действие этого снадобья, и проверить их на реальных инфекциях», — рассказывает Дэниел Журавски (Daniel Zurawski) из университета Эмори в Атланте (США).В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых «супербактерий» — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в «темные века».По этой причине молекулярные биологи и другие ученые сегодня не только активно разрабатывают новые антибиотики, но и пытаются найти аналогичные по силе молекулы, не похожие на них по принципам действия.Журавски и его коллеги открыли очень простой, но при этом крайне эффективный препарат, способный уничтожать колонии и биопленки как минимум трех крайне опасных микробов, изучая историю Гражданской войны в США.Ученых интересовал один из самых трагичных моментов в истории этого конфликта, связанный с медициной. Дело в том, что флот Конфедерации заметно уступал в силе военно-морским силам США, в результате чего фактически все ее порты были заблокированы в первые два года после начала войны.Блокада привела к тому, что приток медикаментов из Европы полностью прекратился, что привело к огромным проблемам для военных и гражданских госпиталей содружества южных штатов, лишившихся и обезболивающих, и антисептических средств.Нарастающий кризис и растущее число потерь заставили Сэмьюэла Мура, главного врача Конфедерации, обратиться за помощью к ботанику Фрэнсису Порчеру. Он попросил его составить каталог растений, произрастающих на территории юга США, которые можно было бы использовать в медицинских целях. Собранные им данные были использованы для наполнения «боевой аптечки» и справочника для медиков армии конфедератов.