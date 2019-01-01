В течение двух часов после вспышки гнева повышаются риски инфаркта и инсульта

Вспыльчивым людям следует осваивать практики, способствующие расслаблению.«В течение двух часов после вспышки гнева риск сердечного приступа возрастает почти в пять раз, риск инсульта — более чем в три раза», — констатировали исследователи.Также ученые отмечают, что приступы гнева и бурного раздражения обладают накопительным эффектом – чем чаще они случаются, тем выше вероятность инфарктов и инсультов.По их словам, людям с «взрывным» характером стоит опасаться проблем с сердцем и кровообращением, в особенности, если в стрессовых ситуациях они обращаются к алкоголю и сигаретам. Подобные средства снятия стресса лишь увеличивают вероятность проблем со здоровьем.Вспыльчивым людям следует осваивать практики, способствующие расслаблению – это, отмечают специалисты, может спасти им жизнь.