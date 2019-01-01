Назван симптом развития рака во сне

Эти проявления больше свойственны женщинам.Эксперты из Европейского фонда Lung изучили состояние 19 тысяч человек и пришли к выводу, что у людей с обструктивным апноэ (остановка дыхательных движений во сне) онкология выявляется чаще, чем у тех, кто от данного недуга не страдает.Тяжелая форма апноэ, по словам специалистов, свидетельствует о развитии биологии различных видов рака.Традиционные симптомы недуга (сонливость, храп и остановка дыхания в ночное время) чаще встречаются у мужчин.Тем не менее, существуют и иные, менее известные — усталость, бессонница, депрессивное состояние и утренние головные боли.Эти проявления больше свойственны женщинам, у которых риск развития злокачественных опухолей оказывается выше, чем у представителей сильного пола, страдающих от апноэ.